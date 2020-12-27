Починаюча модель і співачка Соня Євдокименко, внучка легендарної Софії Ротару, порадувала шанувальників свіжим фото

Як передає Politeka.net, 19-річна красуня опублікувала новий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в сукні леопардового забарвлення з об'ємними рукавами-воланами.

Дівчина розпустила волосся і зібрала їх назад, позуючи на тлі нестандартної стіни із зображенням автомобілів. Соня розташувала камеру внизу: незвичайний ракурс дозволив фанатам повною мірою насолодитися її струнким силуетом.

Модель театрально поставила руки на пояс, обхопивши "осину" талію довгими й витонченими пальцями. При цьому Соня відвела голову трохи вбік, подивившись з серйозним виразом обличчя кудись вдалину.

За короткий час сотні користувачів встигли поставити "лайки", а також прокоментувати: "дуже красива😍♥️♥️♥"; "Вау😍 😍".

Нагадаємо, нещодавно внучка Ротару похвалилася новим нареченим, виставивши спільні кадри в Instagram. Ним став 31-річний IT-підприємець, віце-президент з маркетингу компанії Readdle Денис Жаданов. У 2018-му році молодий мільйонер потрапив в американський рейтинг Forbes "Топ-30 підприємців Європи молодше 30 років у сфері технологій".

Раніше ми повідомляли, Соня захопила Мережу ніжним фото в білому брючному костюмі. Під піджак красуня нічого не одягла, навіть бюстгальтера, виставивши напоказ чарівне декольте. Щоб зовсім не втратити гідності, Євдокименко все ж притримувала рукою піджак - а то неслухняний вітер міг зробити це фото куди пікантніше.

До речі, Соня позувала в степу - що викликало якийсь дисонанс: з одного боку вона в строгому костюмі, а з іншого - на тлі дикої природи.

Нагадаємо, що внучка Ротару скинула піджак і показала, що дістанеться нареченому-мільйонеру: "заслуговуєш мільярдера"

Як повідомляла Politeka, що Соня Євдокименко скинула одяг, захопивши стрункою фігуркою в міні-бікіні: гарячі фото красуні.

Також Politeka писала, що Соня Євдокименко в сміливому міні зігнулася, показавши достоїнства фігури: "Вау, муза!».