Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька відверто розповіла про свої страхи на сцені
Як передає Politeka, відповідні сторіс з'явились в акаунті Зарицької.
Так, співачка запропонувала фоловерам поставити їй питання, які їх цікавлять.
Одним із запитань було те, чи доводилось їй плакати під час запису пісень на студії.
"Було, і не раз, а на сцені так взагалі кожен раз", - відповіла вона.
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Також у Зарицької запитали, чи падала вона колись на сцені під час концерту.
"Чи було таке, що ти падала під час виступу?" - запитали у солістки групи KAZKA.
Співачка зізналась, що такого ще не траплялось, однак вона завжди цього боїться.
"Ще не було, але я завжди цього дуже боюсь. А у Дмитра Мазуряка (один з учасників групи, - ред.) це вже традиція", - відповіла артистка.
Раніше ми писали, що Олександра Зарицька, Микита Будаш і Дмитро Мазуряк позували в червоних костюмах на зеленому тлі.
При цьому, солістка групи вибрала вельми нетривіальний образ з білої сорочки і подовженого корсета, який ледь прикриває її сідниці. Користувачі мережі захопилися яскравими образами команди і написали в їх бік масу компліментів.
Нагадаємо, закохана солістка KAZKA не приховала почуттів поруч із зірковим красенем:»ніжніше не буває".
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