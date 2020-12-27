Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька відверто розповіла про свої страхи на сцені

Як передає Politeka, відповідні сторіс з'явились в акаунті Зарицької.

Так, співачка запропонувала фоловерам поставити їй питання, які їх цікавлять.

Одним із запитань було те, чи доводилось їй плакати під час запису пісень на студії.

"Було, і не раз, а на сцені так взагалі кожен раз", - відповіла вона.

Також у Зарицької запитали, чи падала вона колись на сцені під час концерту.

"Чи було таке, що ти падала під час виступу?" - запитали у солістки групи KAZKA.

Співачка зізналась, що такого ще не траплялось, однак вона завжди цього боїться.

"Ще не було, але я завжди цього дуже боюсь. А у Дмитра Мазуряка (один з учасників групи, - ред.) це вже традиція", - відповіла артистка.

Раніше ми писали, що Олександра Зарицька, Микита Будаш і Дмитро Мазуряк позували в червоних костюмах на зеленому тлі.

При цьому, солістка групи вибрала вельми нетривіальний образ з білої сорочки і подовженого корсета, який ледь прикриває її сідниці. Користувачі мережі захопилися яскравими образами команди і написали в їх бік масу компліментів.

Нагадаємо, закохана солістка KAZKA не приховала почуттів поруч із зірковим красенем:»ніжніше не буває".

Як повідомляла Politeka, солістка KAZKA перетворилася в красуню з показів нижньої білизни, зовсім як у Ріанни: яскраве відео.