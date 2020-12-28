Відома співачка Анна Седокова показала себе і розповіла про думки

На кадрі Седокова позує в сміливій сукні. Красуня сидить на стільці і показує себе. Після цього наряд змінюється на плаття з відкритими плечима і без білизни. Потім з'являється топ і короткі шорти. Після цього зірка показала ще кілька образів. Анна кожен лук супроводжувала коментарем критики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Це занадто відверто. Вже не знає, чим взяти", - свідчить коментар до одного з образів.

"Хто ти? Тільки ти сам знаєш!

У світі, де тисячі думок прагнуть визначити твою особистість, тільки ти маєш право на це!

Мені весь час говорили як треба і ніхто не виявився жодного разу правий", - підписала зірка ролик.

Фанати подивилися кадри понад 260 тисяч разів і написали коментарі:

"Анна ви красуня в будь-якому одязі", "Вся суть громадської думки", "ти красива будь-яка", " Аня, всім не догодиш, це так. Мораль всієї байки така. Живи як серце підказує і не парся, тільки...".

Ми писали, що популярна співачка Анна Седокова розповіла про те, як тепер худне.

"Після народження третьої дитини в мені щось поламалося. Сильна дівчинка проміняла зал на пельмені , а мислення бійця на позитивне і приймаюче себе будь-яке. Ці заспокоювало думки, але не відображення в дзеркалі", - написала зірка.

Нагадаємо, зухвала Анна Седокова з дулькою показала, як потрібно спокушати чоловіків

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