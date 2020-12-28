Відома співачка Анна Седокова показала себе і розповіла про думки
На кадрі Седокова позує в сміливій сукні. Красуня сидить на стільці і показує себе. Після цього наряд змінюється на плаття з відкритими плечима і без білизни. Потім з'являється топ і короткі шорти. Після цього зірка показала ще кілька образів. Анна кожен лук супроводжувала коментарем критики. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Це занадто відверто. Вже не знає, чим взяти", - свідчить коментар до одного з образів.
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Мені весь час говорили як треба і ніхто не виявився жодного разу правий", - підписала зірка ролик.
Фанати подивилися кадри понад 260 тисяч разів і написали коментарі:
"Анна ви красуня в будь-якому одязі", "Вся суть громадської думки", "ти красива будь-яка", " Аня, всім не догодиш, це так. Мораль всієї байки така. Живи як серце підказує і не парся, тільки...".
Ми писали, що популярна співачка Анна Седокова розповіла про те, як тепер худне.
"Після народження третьої дитини в мені щось поламалося. Сильна дівчинка проміняла зал на пельмені , а мислення бійця на позитивне і приймаюче себе будь-яке. Ці заспокоювало думки, але не відображення в дзеркалі", - написала зірка.
Нагадаємо, зухвала Анна Седокова з дулькою показала, як потрібно спокушати чоловіків
Також Politeka повідомляла, що Седокова стиснула апетитні "ягідки" прозорим корсетом, показавши краще
А ще Politeka писала, що пишногруда Седокова приспустила сукню і заворожила розкутим виглядом без білизни