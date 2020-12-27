Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, показала себе і розповіла про зйомку

На фото красуня позує в латексному костюмі. Волосся дівчина зібрала в хвіст, а руки задерла вгору, сховавши їх за головою. Дівчина нахилила голову і хвалилася ідеальними рисами обличчя. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений для популярного глянцю BAZAAR. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мені сподобалася ця зйомка", - написала Ольга.

Фанати поставили 7500 лайків і написали коментарі:

"Чудово, красиво, приголомшливо, неймовірно, дуже і дуже красиво", "зйомка шикарна. Вам дуже йде", "вічна краса"," вона така красива", "дуже шикарна красива жінка", "відмінний постріл"," як красиво"," заміжня за аргентинцем і незаміжня за мною", " це було те, заради чого ви потрапили на карантин в Сеулі? Чудова", " зі світлим неділею!", "Ти виглядаєш приголомшливо".

Ми писали, що голлівудська актриса українського походження Ольга Куриленко підкорила фанатів пікантним святковим образом.

Актриса була одягнена в непристойну сукню з дуже глибоким декольте. Сукня бежевого відтінку прикривало найінтимніше. При цьому мотузочки доповнювали образ, привертаючи увагу до бюста зірки.

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