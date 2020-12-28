Курс валют в Україні 28 грудня змусить долар і євро "стукати зубами", гривня за підтримки Нацбанку почне масштабну атаку

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Так, вічнозелений "американець" з Бенджаміном Франкліном сьогодні крупно завалиться, забувши про недавні скачки. Йдеться про 10,04 пункти.

Євро також впаде. Гривня "відкусить" 5,55 позиції.

Курс валют в Україні 28 грудня буде таким:

100 доларів – 2835,47 грн;

100 євро - 3456,01 грн.

Російський "дерев'яний" сьогодні продовжить лежати на дні. Гривня опустить його до 0,37814 позиції.

Як ми розповідали до цього, гривня продовжить зміцнювати позиції стосовно долара. За його словами, стабілізація української гривні буде обумовлена низькою активністю на валютному ринку.

"Через це наступного тижня очікується нейтральна динаміка курсу", - вважає аналітик.

Пархоменко зазначив, різких змін в обмінниках українці не побачать і курс втримається на рівні 28, 40 гривні за долар.

Також експерт підкреслив, що фінансова допомога від МВФ для України допоможе стабілізувати курс долара і ліквідувати бюджетні дірки.

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