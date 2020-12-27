Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", приголомшила визнанням

Як розповідає Politeka, ролик знаменитість опублікувала у себе на сторінці в Instagram.

"Коли я йшла на проект я хотіла краще пізнати чоловіків. Зрозуміти як вони мислять, що відчувають по-справжньому, в глибині. А отримала я набагато більше. Адже дізналася я їх не тільки з боку їх чисто чоловічих проявів, а й просто людських. І не дивлячись на те, що проект припускав конкуренцію, а значить і загострення пристрастей, все ж місце для людяності й Порядності завжди було!» - йдеться в повідомленні.

У той же час Мішина зізналася, що було «весело, смішно, важко, боляче, екстремально, дружно, креативно, трансформаційно, душевно, довірливо і красиво».

«Це принесло в життя кожного з нас такий елемент як до і після. Ніхто не буде колишній після Холостячки"» - розповіла вона.

На опублікованих кадрах Мішина біжить з Еллертом на диван, після чого на них накидаються інші учасники шоу, не приховуючи при цьому задоволених емоцій.

Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»