Популярна українська співачка Даша Астаф'єва підкорила фанатів, показавшись у приспущеному боді

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе в Instagram.

«Влаштуємо недільну трепку?» - поцікавилася красуня.

Уточнимо, що у відповідь на це один з шанувальників запитав " розмір грудей?", у відповідь на що знаменитість опублікувала ексцентричний кадр в боді, яке Астаф'єва вирішила до непристойності відкопирити.

"Норм", - коротко відповіла знаменитість.

Звернемо увагу, що крім цього Астаф'єва опублікувала знімок, зроблений після медичних процедур. На ньому знаменитість сидить на кушетці, позбувшись будь-якої білизни.

"Пускай в хід батіг", - сказав один з її передплатників.

А ось інші шанувальники знаменитості були позбавлені можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були викинуті в каруселі сторіс.

До цього повідомлялося, що співачка Даша Астаф'єва випробувала фанатів на міцність, не кожен встоїть перед такою спокусою

Однак, костюмчик Даші-безумовно, не для дитячого ранку. Співачка віртуозно довела публіку до екстазу, погравши "принадами" в крихітному топі і міні-спідниці на манер вбрання Санта Клауса.

Нагадаємо, як спокусниця Астаф'єва повиляла стегнами, вразивши формами в тісному корсеті.

Як повідомляла Politeka, спокуслива Даша Астаф'єва в чорній білизні запустила руки куди не потрібно: безсоромне фото.