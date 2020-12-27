Популярна українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила фанатів, показавши кадри з виступу з Позитивом
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Легендарний канал, вітаю з 19-річчям ❤️ ви відкрили глядачам стільки талановитих артистів і подарували стільки емоцій! Бажаю ще більше трендових, крутих і креативних проектів, зростання і звичайно класної музики", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що архівними кадрами виступу групи «Время й Стекло» Дорофєєва вирішила привітати телеканал М1.
"Холостячка" Мішина показала "вагітний" живіт, пара готується до весілля: "Ксю, ти будеш..."
Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
Українська Кардашьян збентежила худою фігурою в напівпрозорій сукні: "Одні імпланти стирчать"
Оголошення загальної мобілізації, українців поставили перед сумним фактом: "і чоловіки, і жінки..."
"А може знову возз'єднаєтеся?", "група хоча і розпалася, але ви завжди живете в наших серцях», «сумую за групою», - пишуть користувачі Мережі.
До цього ми розповідали, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в новому образі сколихнула мережу
Так, Надя похвалилася отриманою нагородою від глянцевого журналу ELLE. Красуня з'явилася на врученні в чорному брючному костюмі й стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна " родзинка "у вигляді розпусної" сіточки " на весь живіт.
Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами на адресу кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.
Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу
Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином