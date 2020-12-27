Популярна українська співачка Надя Дорофєєва приголомшила фанатів, показавши кадри з виступу з Позитивом

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Легендарний канал, вітаю з 19-річчям ❤️ ви відкрили глядачам стільки талановитих артистів і подарували стільки емоцій! Бажаю ще більше трендових, крутих і креативних проектів, зростання і звичайно класної музики", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що архівними кадрами виступу групи «Время й Стекло» Дорофєєва вирішила привітати телеканал М1.

"А може знову возз'єднаєтеся?", "група хоча і розпалася, але ви завжди живете в наших серцях», «сумую за групою», - пишуть користувачі Мережі.

До цього ми розповідали, що екс-солістка "Время и Стекло" Надя Дорофєєва в новому образі сколихнула мережу

Так, Надя похвалилася отриманою нагородою від глянцевого журналу ELLE. Красуня з'явилася на врученні в чорному брючному костюмі й стильних черевиках на товстій підошві. Верх вбрання доповнила пікантна " родзинка "у вигляді розпусної" сіточки " на весь живіт.

Шанувальники буквально "вибухнули" компліментами на адресу кумира, про що свідчить те, що відбувається в коментарях.

Нагадаємо, як розгублену Дорофєєву в розпусному міні публічно "заарештували" і поставили в незручну позу

Також Politeka писала, що Дорофєєва в латексі звела з розуму відвертим чином