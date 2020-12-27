Українська фітнес-модель і тренер Катерина Усманова вразила розкішною фігурою, залишившись в одній білизні
Як розповідає Politeka, знаменитість опублікувала відповідний ролик у себе в Instagram.
"Тепер хочу поставити цілі на 2021 рік», - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Усманова позує, примірявши облягаючий топ і стрінги, демонструючи на камеру рельєфний живіт і не тільки.
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А ось шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, оскільки кадри були опубліковані в каруселі Stories.
До цього ми писали, що фітнес-тренер Катерина Усманова підкорила новим розкішним образом
Красуня опублікувала серію фотографій в золотому костюмі. Катя, яка може похвалитися неймовірною фігурою, одягла мініатюрні шортики і топ з екстремальним декольте. Плечі красуні прикрасили довге намисто у вигляді погон, а на талію спортсменка пов'язала сріблястий пояс.
Катя позувала в різних позах, показуючи свою розкішну фігурку з усіх боків. На одному знімку вона загралася і занадто низько нахилилася, ледь не впустивши бюст з тісного ліфчика.
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