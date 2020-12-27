Скандальна російська телеведуча і бізнесвумен Ольга Бузова збентежила шанувальників, показавшись в новому яскравому образі

Як розповідає Politeka, фотографію знаменитість опублікувала у себе в Instagram.

"Нова я 👸 🏻 раз вже під кінець року стільки змін, то і мені захотілося чогось новенького🥰 🥰 🥰 🤩 💫. Спасибі дівчатам», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Бузова позує з дредами на голові, а також топі та облягаючих чорних штанях. Доповнювали знімок кульки на задньому фоні.

"Оля, ти супер. Аж помолодшала", "красуня«,» шалено красива«,» дуже круто«," моя мрія! Бездоганно виглядаєш", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома російська ведуча і співачка Ольга Бузова спантеличила шанувальників сумним виглядом після новин про закриття її найбільшого проекту-шоу «Дом-2»

Так, Бузова показала свіже фото, на якому вона виглядає дуже пригніченою. Ведуча сидить на засніженій лавці на тлі новорічних декорацій. Для такого зимового фото зірка одягла чорні штани й розкішну білу шубку.

Однак, попри атмосферу свята навколо, Бузова на знімку виглядає так, ніби ось-ось розплачеться.

Нагадавши, епатажна Бузова переборщила з розрізом, заткнувши за пояс подружку Жанни Фріске:»у кожній бочці затичка".

Як повідомляла Politeka, Бузову з "синцями" і в дивній шубі зловили на ганебному, народ обурюється.

Також Politeka писала, що Собчак з нагоди закриття "Дом-2" згадала бурхливе минуле, ганебні кадри з Бузовою і не тільки.