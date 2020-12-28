Публіка пильно стежить за життям телеведучої "Світського життя" Катериною Осадчою

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірок в Instagram з'явилося цікаве фото, на якому постали Осадча з чоловіком шоуменом Юрієм Горбуновим і їх друзі - співачка Настя Каменських з репером Потапом. Всі четверо були в колоритних костюмах - фото було зроблено під час різдвяної вечірки.

Останнім часом ходять чутки, що Осадча очікує третю дитину. У неї вже є два сини:18-річний Ілля від першого шлюбу і трирічний Іван від Горбунова.

Користувачі помічають, що завжди струнка Катерина на останніх фото, опублікованих в її Instagram, помітно розповніла - тут же виникла версія про її вагітність.

Так, і тут, коментуючі звернули увагу, що Каменських поклала руку на "кругленький" животик подружки - може бути, неспроста?

"Осадча в положенні"; "хороша компашка"; "Боже, благослови міцні сім'ї, тільки на них ще тримається світ, і віра в любов.🤩 😍 "; "ще й кумасики😉", - кинулися обговорювати користувачі.

Раніше ми повідомляли, Осадча одягла відверту сукню під час зйомок новорічного випуску програми "Світське життя". Зірка показала кілька кадрів у себе в Instagram. Користувачі відразу ж помітили, що Катерина виглядає дещо розповнілою.

"Схоже, що Катя вагітна 😊"; "схоже, наступного року буде поповнення в родині)👍 😍"; "Катю одягли так🎄, щоб знову заінтригувати глядачів👍 😍"; "кіндер"; "животик😍", - прокоментували фанати.

Нагадаємо, що Горбунов з "Голос країни" приголомшив забавами з підрослим сином, Осадча все пропустила: "Татусь молодець"

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