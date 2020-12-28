Цікаві кадри з розлюченою співачкою Наташею Корольовою і її чоловіком-зрадником Тарзаном облетіли Мережу

Як передає Politeka.net, 47-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram тизер чергового випуску реаліті-шоу, в якому взяла участь, "Плем'я" (щоб подивитися відео, проскрольте вниз).

Зокрема, Корольова раніше заявляла, що вирушила в Африку, щоб "обнулитися" та "перезавантажитися" після гучного скандалу. Однак, судячи з усього втекти від чоловіка у неї не вийшло. Тарзан також взяв участь у зйомках - сімейні розбірки продовжилися, але найцікавіше, чи буде примирення, Корольова залишила "на десерт".

Так, на кадрах, щасливий Сергій Глушко (справжнє ім'я Тарзана) кинувся в безодню розваг з місцевими екзотичними панянками.

"Ось це вечірка! Yes!!!", - кричав задоволений стриптизер, танцюючи біля багаття.

Корольова в цей час спостерігала за ним зі сторони, явно з засмученим й розсердженим виглядом.

"Йому головне свято, тусовка! Ми згодом стали дуже мало розмовляти один з одним...",- поскаржилася артистка, після чого глядачам показали, як вона виставляє Тарзана за ворота разом з речами.

"Я хочу, щоб ти була щаслива... Ну, добре, ми роз'їдемося - ти будеш щаслива?", - прокоментував ситуацію Глушко.

Останній вирішив "оновити" заручини, вставши на одне коліно з каблучкою - Наташа сказала, що їй "треба подумати".

"Серьога не перестає мене дивувати... Так, це незабутньо!", - зі сльозами на очах підсумувала артистка, але головна інтрига ще попереду.

Користувачі кинулися бурхливо обговорювати побачене:

"Не дивилася поки, але судячи з цього відео, це схоже скоріше на мильну оперу, ніж на реалії шоу про виживання в Африці 🙈"

"А як же втеча і перезавантаження?))))"

"Таке дно.... влаштувати такий брудний піар, щоб просто потім брати участь в гівно-шоу, глибоко розчарована обома.....👎👎👎"

"Тарзан потрапив у своє середовище, судячи з відео, нехай там і залишається🔥"

"А мені дуже сподобалося, Наташа така натуральна, із задоволенням дивлюся і чекаю продовження ☺"

Нагадаємо, Корольова розбурхала одкровенням після зрад Тарзана, скандал отримав новий оборот: "Сергію пропонували..."

Як повідомляла Politeka, кадри з кричущою Наташею Корольовою облетіли мережу, Тарзан застосував силу: "Я не можу більше!".

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