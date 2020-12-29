Американська фітнес-модель Ана Чері приміряла червоні мережива для новорічної фотосесії

Фітне-красуня працює альтернативною моделлю вже кілька років. При цьому Ана встигає також вести власний магазин, влаштовувати відпочинок з чоловіком і брати участь в модних фотосесіях. Цього разу Ана знялася в новорічному образі для дорослих.

Дівчина приміряла лише мереживний боді червоного кольору і одягла червону шапку Санти. Щоб підкреслити одночасно і свою засмаглу фігуру, а також підкачані форми, вона повернулася спиною до камери, але показала також бюст в дзеркалі.

Завдяки вдалому ракурсу, спортсменка не приховала нічого:

«Настав час додати традиційні фотографії капелюхи Санти 🙌🏼❤ вона приголомшлива; Який розпусний санта-клаус👹; У тебе гарні сідниці, біса привабливі😍; Ти моя любов, дорога; Вау смачно; Щасливого різдва; якби у мого дзеркала було обличчя, то воно було б твоїм ... і якщо я вважаю, що вигляд ззаду, це, безумовно, буде гарним видом спереду😂».

Ми також писали, що Instagram-блогерка рекламує їх зі звичною легкістю, так як не відчуває себе скуто перед камерою і більшість знімків насправді робить вдома, адже не любить перебувати в роз'їздах.

Тим не менш, фітнес-красуня також встигає тренуватися, займатися своїм онлайн-магазином для спортсменок і займатися будинком. На фото Чері постала перед шанувальниками в чорно-білому костюмі, що складається з чорних штанів і білого верху з імітацією корсета.

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