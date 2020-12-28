Днями відбувся суперфінал кулінарного шоу "МайстерШеф". Несподіваний результат сколихнув публіку

Так, переможцем стала 23-річна Яна Балог з Мукачева. Дівчина здивувала суддів Ектора Хіменес-Браво, Ольгу Мартиновську і Володимира Ярославського, подавши їм у фінальному випуску на закуску паштет з качиних сердець, приготованих су-вид з ожиновим соусом, як основне блюдо - чорну тріску на пару з горіховим соусом і бобами адамаме та на десерт - кокосовий мус з горіхом макадамія і кокосово-лаймове морозиво.

Як передає Politeka.net, під постом на офіційній сторінці телеканалу СТБ з ім'ям переможця розігралися неабиякі баталії. Головною конкуренткою Яни на проекті була 30-річна Юлія Венедиктова з Харкова. Саме їй більшість фанатів шоу пророкували перемогу та дуже сильно здивувалися, ба навіть засмутилися таким підсумком.

Користувачі з жаром обговорили фінал у коментарях:

"Найжахливіший сезон... переможець не виправданий зовсім... дуже шкода ☺️"

"Хотілося б в переможцях бачити Юлю, але на жаль і ах! Підвів десерт. А решта страв були на високому рівні. Але Юля все-таки набагато креативніше Яни і її страви були цікавіше"

"Максимально незаслужено 🌚"

"Сказати що засмутилася, це нічого не сказати. Шкода, вболівала за Юлію"

"Юля повторила історію Едуарда з професіоналів, хоч і не виграла, але завоювала приз глядацьких симпатій ❤️"

"Яка ганьба! Єдиний переможець це Юля!"

До речі, переможець "МайстерШеф" отримує кубок шоу, 300 тисяч гривень, а також можливість навчатися в кулінарній школі в Парижі.

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