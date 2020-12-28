Фіналіст шоу «Холостячка» Олексій Тригубенко поділився одкровеннями про закулісся проекту

Так, подробиці він розповів в інтерв'ю Вікторії Сіроклін, яке було опубліковано на її Ютуб-каналі.

"Звичайно, так. Були думки постійно, що вона може вибрати не мене, а Сашу. Та постійно думки такі на проекті, що вона може вибрати не тебе»

Тригубенко зізнався, що у своїй перемозі не був упевнений ніколи. А на останньому тижні, думав, що шанси 50 на 50.

"Я відчував і розумів, що у них є якась іскра і у них є почуття. А з іншого боку, я розумів, що мені треба, у що б то не стало, максимально проявлятися, і йти до кінця. Я зараз, коли переглядаю всі серії, розумію, що я, можливо, чимось навіть показав приклад іншим хлопцям, що не дивлячись ні на що потрібно вірити в себе і йти до кінця завжди. Не важливо, хто твій конкурент. Якщо тобі чогось хочеться потрібно сфокусуватися і йти до кінця, не слухати нікого», - говорить Фіналіст «Холостячки».

Також Тригубенко розповів про свою стратегію на проекті.

"Своїм прикладом я показую, що навіть такий простий хлопець, Як я, який займається машинами, ніколи не був публічним, може прийти на шоу і якийсь результат зробити. Головне, напевно, моя стратегія була. Я якось думав сидів, що може бути в мені такого, чого Немає У інших. Або а ось в чому моя сила?.. І я зрозумів, що в принципі нічого у мене немає такого, ніж я міг би бути краще, ніж хтось інший. Максимум, що я можу зробити-то розкрити себе такою якою я є і показати іншим. Ось я такий", - розповів Олексій.

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