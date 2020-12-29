Британська супермодель Демі Роуз показала свої достоїнства в красивому обтягуючому платті

Зірка одягла білосніжну сукню з глибоким декольте, пише Politeka.net. Модель блиснула своєю пишною досконалістю в білому вбранні, яке виглядало на ній просто неймовірно.

Демі сиділа на пухнастому килимку, виставивши в камеру пружні сідниці.

Зірка дивилася в камеру, а її волосся лягло акуратною хвилею на плече.

Варто відзначити, що нещодавно красуня стала автором лінії одягу, яку демонструє на собі. Зазначене плаття було саме таким.

Модель блиснула в непристойному декольте своїми формами, якими варто тільки пишатися.

Зірка злегка вигнулася, щоб показати, як з-під короткого платтячка виставилася пружна п'ята точка: "Ух, як ефектно!".

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі. Користувачі, можливо, написали відгуки про побачене в директ.

Раніше ми писали, що Демі Роуз вибрала оригінальне сяюче плаття асиметричного крою, повністю покрите блискітками. Драпіроване плаття має асиметричний крій, по сторонам його прикрашають об'ємні камені, а в середині пришита напівпрозора вставка з сітки.

Незвичайне вбрання модель доповнила стильною маскарадною маскою з пір'ям.

Раніше повідомлялося, що Демі Роуз похвалилася розкішними достоїнствами шостого розміру в чорному ліфі на тонких лямках. Волосся дівчина зав'язала в низький хвіст, а акцент зробила на масивних золотих сережках-кільцях з камінням.

Зірка отримала багато приємних повідомлень у свою сторону, адже її краса цього гідна.

Нагадавши, розкута Демі Роуз в розстебнутому платті забула прикрити бюст: "солодкі вишні".

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз вразила розкішними " динями "в ліфчику з прозорими лямками:"Ранкова зірка".

Також Politeka писала, що розпалена Демі Роуз прикувала погляди до пружного "горішка" в леопардовому корсеті