Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий майстерно підняв настрій українцям перед Новим роком

Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram опубліковано яскраве фото, на якому "Лисий" постав в оточенні молоденьких красунь, та ще й напіводягнених.

Так, з виглядом задоволеного кота, Євген в чорному класичному костюмі і в краватці-метелику, сидів на розкішному троні, коли його оточили дівчата в костюмах Санта Клауса - правда, набагато коротше й пікантніше. Актриси прийняли спекотні пози, одна навіть впала на коліна перед Кошовим - неможливо не замилуватися їх соковитими принадами. При цьому все навколо було всипано золотистим конфетті.

"Вітаємо з останнім робочим понеділком цього року! Закінчуйте всі свої важливі справи і занурюйтеся в передноворічну підготовку. Це куди приємніше!",- йдеться у зверненні до українців.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Так Женьок фестивалити почав!!! По бабах морозах пішов !!!🎄🎄🎄"

"Молодці хлопці, підіймають настрій, про все на час забуваєш"

"Пустун)"

"Ах ви ж наші кровосісі)"

"Як у президентському кріслі!"

"Женя Хорроший хорроший😂"

"Красаучик 👍 🍷 "

"Ну Женя, як султан, вашу матір😂"

Раніше ми повідомляли, Кошовий насмішив кумедним відео, виставленим у "сторіз". Шоумен надів блакитний костюм поверх суворої білої сорочки. Але найцікавіше, що в кадрі Євген засвітився з шевелюрою.

"Значить... Побачите Шарикова - передайте, що ми чекаємо його вдома. Шариков, повертайтеся! Преображенський вам цього не пробачить", - грізно заявив гуморист.

Нагадаємо, шалена Нікітюк публічно поставила Влада Яму в незручну позу і довела Кошового

Як повідомляла Politeka, примхливий Ткач з "Квартал 95" в гостях у дружини Кошового захотів, щоб у нього " стирчало"