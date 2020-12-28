Зірка "Квартал 95" Євген Кошовий майстерно підняв настрій українцям перед Новим роком
Як передає Politeka.net, на офіційній сторінці "Кварталу" в Instagram опубліковано яскраве фото, на якому "Лисий" постав в оточенні молоденьких красунь, та ще й напіводягнених.
Так, з виглядом задоволеного кота, Євген в чорному класичному костюмі і в краватці-метелику, сидів на розкішному троні, коли його оточили дівчата в костюмах Санта Клауса - правда, набагато коротше й пікантніше. Актриси прийняли спекотні пози, одна навіть впала на коліна перед Кошовим - неможливо не замилуватися їх соковитими принадами. При цьому все навколо було всипано золотистим конфетті.
"Вітаємо з останнім робочим понеділком цього року! Закінчуйте всі свої важливі справи і занурюйтеся в передноворічну підготовку. Це куди приємніше!",- йдеться у зверненні до українців.
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Раніше ми повідомляли, Кошовий насмішив кумедним відео, виставленим у "сторіз". Шоумен надів блакитний костюм поверх суворої білої сорочки. Але найцікавіше, що в кадрі Євген засвітився з шевелюрою.
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Нагадаємо, шалена Нікітюк публічно поставила Влада Яму в незручну позу і довела Кошового
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