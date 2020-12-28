Олексій Тригубенко розповів, як пережив фінал шоу, в якому "холостячка" Ксенія Мішина обрала Олександра Еллерта, а не його

Одкровеннями учасник проекту поділився в інтерв'ю Вікторії Сіроклін, яке було опубліковано на її Ютуб-каналі.

«Зникнути. Порожнеча різка. Начебто до чогось йдеш-йдеш, у тебе там мета така. Начебто ти вже близько біля неї. І коли вона каже: "Ні", таке все обривається. Ти летиш вниз. Все", - розповів Олексій.

Тригубенко прокоментував вибір Мішиної.

«Я вважаю, що Ксюша вибирала серцем і це дуже важливо. Я бачив, я відчував. Що у них є щось і ці почуття більше, ніж просто симпатія. Ксенії було складно зробити вибір. Це велика відповідальність і я її розумію чудово", - заявив фіналіст шоу.

Тригубенко запевняє, що залишився з Еллертом в хороших відносинах.

"Взагалі Саша насправді дивовижна людина. Він коли з'явився на шоу, Я перші два дні не міг звикнути до його гумору. Я весь час іржав. Я Саші говорив: "Будь ласка, я тебе благаю, припини жартувати. У мене обличчя болить, у мене тут крепатура. Це хіба можна так сміятися постійно". Він дивиться на мене і рже ... він унікальний, Саша. Ми з ним в класних відносинах, але ми не дружимо, ми не спілкуємося постійно. Зі зрозумілих причин, ми не можемо з ним дружити, але я радий, що ми познайомилися», - зізнався Олексій.

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