Співачка Мішель Андраде спокусила екзотичною красою на свіжих фото

Як передає Politeka.net, 24-річна зірка, підопічна репера Потапа, опублікувала нові знімки в своєму мікроблозі в Instagram, на яких показала себе у відвертій фотосесії.

Так, гаряча брюнетка позбулася зайвого одягу, залишившись в бюстгальтері і трусиках тілесного кольору з білим мереживом. Мішель позувала в білосніжному ліжку, але злегка прим'ятому.

На одному з кадрів грайлива Андраде, наполовину закутана в ковдру, витягнула руку вперед, широко розставивши пальці, ніби прикриваючись ними від об'єктива. Але камера все одно зняла її посмішку та апетитне декольте.

На іншому фото Мішель солодко поніжилася й прикинулася немов спить - дівчина побійняла ніжкою ковдру та заплющила очі.

"Я знала, що тиждень перед релізом буде дуже продуктивним. І мені потрібно буде дуже швидко пересуватися по всьому місту, так що перемістилася в центр. У самому серці Києва❤️ тепер у мене стільки крутих спогадів) PS: на Mirror вже мільйон!!!", - йдеться у підписі.

Користувачі кинулися обговорювати побачене. Деякі "записали" підопічну Потапа в наступну "Холостячку", сподіваючись, що дівчина прислухається та відправиться на шоу шукати своє кохання.

"Боже, ти ідеальна 🥵 🥺 "

"Яка ти сексі🔥"

"Ох яка красива 🥵"

"Все, Мішель, я в труні 😍 🔥 "

"Хотіла б побачити тебе в Холостячці))"

"Нічого собі!!! 👌 👀 Сильно! Ефектно!"

"Ой, Мішка:) дістанеться ж комусь таке щастя;)"

Раніше ми повідомляли, Мішель ефектно привітала з днем народження музичний телеканал М1. Співачка в золотистій сукні, оточена колегами з підтанцьовки, влаштувала тверк прямо перед камерами.

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