А ще кажуть, що схожа на матір

Дочка хворої на рак актриси Анастасії Заворотнюк, Анна, здивувала новим образом і поділилася з публікою потаємним

Як передає Politeka.net, 24-річна модель опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі фото, на яких постала з новою зачіскою.

Анна, яка звичайно випрямляє локони, зрідка завиваючи кінчики, на цей раз вирішила кардинально змінити зовнішність і перетворилася в "кучеряшку Сью".

Дівчина позувала в червоній чи то ванні, чи то величезному кріслі. На ній був червоний корсет, що міцно тримався на пружному бюсті.

На першому фото дочка Заворотнюк тримає в руках фотоапарат, знімаючи незвичайний декор на стелі у вигляді хмар, а на другому - похвалилася бездоганними рисами обличчя, підкресленими крутим макіяжем, з близького ракурсу.

"Поки я фотографую пухнасті хмари ☺ ️ Розкажіть мені про найсмішніші і дивні подарунки, які ви отримували на Новий рік☺", - йдеться в підписі.

Користувачі кинулися коментувати:

"😍фотка бомба 💣"

"Красуня"

"Тут так схожі на Анастасію! Шикарно, просто немає слів💖"

"Ти теж любиш себе голою фоткати 😄 😄"

"Скажіть Анна, ви на кріслі або це ванна? Цікава річ. Нехай святковий настрій не покине вас ніколи!"

Примітно, що сама Анна також розповіла історію зі свого життя про найдивніший подарунок. Дівчина виклала відповідні кадри у себе в "сторіз".

Виявляється, у першому класі вчителька дала завдання намалювати тварину, з якою діти себе асоціювали. Донька Заворотнюк намалювала мавпочку через сильно відстовбурчені вуха. Через деякий час сусід по парті на ім'я Сергій подарував їй скотч.

"Вуха стирчали, як у ельфа. І ось Сергій приносить мені щось. Виявилося, що це двостороння клейка стрічка, щоб приклеювати вуха до голови. Я навіть спробувала якось, правда, півголови вирвалося разом із цією стрічкою. Але я була щаслива. Це ж просто геніальний подарунок! Сергійко, ти мужик!", - поділилася дівчина.

Нагадаємо, дочка онкохворої Заворотнюк з'явилася у всьому чорному і ошелешила зізнанням: «Скільки сліз, нервів...».

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