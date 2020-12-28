Українська актриса Ксенія Мішина, яка стала першою "Холостячкою", розповіла про людину, яка принесла в її життя все найкраще
Як передає Politeka.net, одкровенням Мішина поділилася на своїй сторінці в Instagram.
"Якщо і є в житті людини ангели-хранителі, то в моїй такою людиною є синок. Все найкраще зі мною відбувалося завдяки йому. Рішучість, сила і непохитність, ось якості які я отримала в нагороду за шлях материнства! Мій рідний, талановитий, іноді зухвалий, не по роках дорослий, мій унікальний!",- розповіла артистка.
Мішина поділилася своїми принципами у вихованні дитини.
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"Я намагаюся приймати його і не намагаюся переробити. Не ставити за нього детальки LEGO, а дати йому відчуття, що навіть якщо він помилиться, я завжди допоможу. Моє головне завдання, не формувати його, а зберегти його індивідуальність. Не зламати! Вже зараз буває складно і як мама, я бачу як краще, але в той же час, як мудрість в Мені говорить, Це не тільки твій син, це і чоловік, ти повинна поважати його і його рішення», - впевнена артистка.
Вона зізналася, що легко буває не завжди, але бажання домовитися все ж допомагає.
"Але поки я бачу як горять його очі, якими він дивиться на мене, я найщасливіша на світі», - пише «холостячка».
Ксенія Мішина стверджує, що найбільшою цінністю в житті вважає радість своєї дитини.
"І для мене немає більшого щастя, створювати в його житті незабутні моменти: свята, сюрпризи, подарунки! Якби можна було збирати дитячу радість в батарейки, ми могли б їздити на електромобілях без заправки 😂 це і є найбільша цінність в моєму житті, і поки ще в його! Я люблю тебе синку! Можеш завжди розраховувати на те, що в моєму серці буде найкраще місце для тебе», - розповіла «холостячка».
Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»