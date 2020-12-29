Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", вибрала чоловіка, який їй сподобався

Переможцем шоу став ведучий заходів Олександр Еллерт, з яким Ксенія Мішина зараз хвалиться щастям, передає Politeka.net.

На одному з фото, розміщеному в офіційному акаунті каналу "СТБ" розмістили знімок, де Ксенія пристрасно цілує свого коханого. Пара перебувала за столом біля тарілок з салатами. Еллерт, мабуть вже збирався почати трапезу, про що свідчить вилка в його руці, коли актриса вирішила поцілувати його.

"До Нового Року залишилося 3 дні ☺ а ви вже підготували подарунки своїм рідним? Розкажіть в коментарях 👇", - написали автори поста.

Всього за чотири хвилини публікація зібрала понад 700 лайків.

"Так, все готово", " так!) Завжди готуюся заздалегідь:)", " такі хороші😻", " Я в шоці ....3 дні 🤯", " готую подаруночки діткам а вони мені на ДР 31)))", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Олександр Еллерт зворушливо зізнався Ксенії Мішиній в коханні.

"Навіть якщо ми в різних кінцях міста... Продовжую далі за собою спостерігати, про все нове буду повідомляти! Я люблю тебе, Ксю!",- написав ведучий.

Він прикріпив знімок з Мішиною. У кадрі актриса "застрибнула" на лежачого хлопця і поцілувала його. Фото вийшло дуже гарячим, а якоїсь казковості йому додавав білосніжний сніг.

Раніше повідомлялося, що за зізнанням Мішиної, присутність Еллерта впливала на неї дивним чином. Вона відразу ж відчувала себе опудалом з країни Оз, яке шукає мізки. Також вона згадала перший поцілунок з обранцем, який викликав у неї неймовірні почуття.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»