Популярна українська співачка Ані Лорак показала розкішний образ з новою зачіскою

Після прем'єри кліпу на пісню "Твоей любимой", який включає в себе шість коротких відео історій про кохання, зірка отримала безліч компліментів. Робота Кароліни стала однією з найуспішніших за останній рік, тому артистка вирішила виступити в новорічному шоу саме з цією композицією. Кадри із запису виступу Ані Лорак у новому образі здивували фанатів.

Струнка співачка змогла не тільки захопити фігурою в короткій сукні з блискітками, але ще і зачіскою – довгі нарощені локони виглядали дуже гармонійно з образом знаменитості.

"Просто бомбічний Новорічний виступ Ані Лорак з піснею «Твоей любимой»👍. Класна постановка, а Кароліна просто красуня❤❤❤», - сказано на сторінці фан-аккаунта, де був представлений уривок із запису новорічного шоу.

Варто відзначити, за словами Кароліни, композиція вийшла дуже світлою і емоційною. Світ зараз переживає складний період і всім хочеться, щоб в цей час серце зігрівала любов, це і намагалася донести зірка у виступі.

Ми також писали, що після карантину співачка заявила, що помітно поправилася і готова до важкого шляху з приведення своєї фігури у форму. За короткий термін Кароліні дійсно вдалося перетворитися і схуднути на кілька кілограмів.

Тепер артистка із задоволенням позує для нових фотосесій і хвалиться образами, які допомагають їй дивувати публіку своєю красою. Не так давно Ані Лорак показала новий кліп, в якому постала з новою зачіскою і виконала пісню в іншому стилі.

"Ти нас багатьом радуєш і ще по радуєш. Спасибі, рідна. Хотілося ще більше від тебе почути щось новорічне😍; дивитися в дзеркало. .. куди ще тонша талія🔥; бажаю вам щастя, здоров'я, любові і удачі❤; це розрив всього !сяюча і найяскравіша Зірочка, може, коли захоче😍; жінка мрія 😍; прекрасне Плаття, ощасливте кого небудь подарувавши".

Нагадавши, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше