Українська фотограф Соня Плакидюк з "Супер топ-модель по-українськи" вразила гарячими кадрами з подругою, співачкою Дашею Астаф'євою

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці знаменитості в Instagram.

"Пряме включення з лазні вам підійде?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Плакидюк позує поруч з Астаф'євою, демонструючи розкішні форми, скинувши халат.

На інших кадрах знаменитості позують, ніжно обійнявшись і посміхаючись на камеру. Однак шанувальників знаменитість позбавила можливості що-небудь сказати, опублікувавши кадри у себе в каруселі сторіс.

До цього ми розповідали, що фешн-фотограф і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Соня Плакидюк розповіла про свій гардероб

"Мій стиліст Юрчик добре знає: я з тих людей, які можуть пустити сльозу через те, що зіпсувалося улюблене плаття, тому що до суконь, що я вибрала їх собі в колекцію, мене дуже ніжне ставлення",-розповіла Соня.

Шанувальники знаменитості високо оцінили визнання кумира, про що говорить те, що відбувається в коментарях.

Нагадаємо, що Плакидюк і Костромічова притиснулися до красеня, Полякова оцінила: "дівки розкіш".

Як повідомляла Politeka, Плакидюк зніяковіла формами у вбранні з розрізами:"лялечка".

Також Politeka писала, що Плакидюк погладила білосніжне декольте пір'їнкою:"Стала ще соковитіше".