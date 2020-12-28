Популярна українська співачка Наталія Могилевська приголомшила шанувальників, презентувавши новий трек
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Спасибі ... за презентацію пісні "Натусик". Спасибі кожному моєму шанувальнику, що прийшли підтримати мене і прем'єру. Спасибі діджею з мого кліпу ... чекайте в цьому році багато новорічних вогників», - йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Могилевська позує в оточенні натовпу шанувальників, роздаючи при цьому автографи.
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«Наташа, ти яскравий вогник», «яка красива», «українська зірочка», «яка красива», «блін, от би мені туди», «так тримати!», «боже, яка гарненька», - пишуть її шанувальники.
Як ми розповідали до цього, українська співачка Наталія Могилевська не змогла стримати емоцій від сюрпризів шанувальників
Співачка була одягнена в топ, поверх якого накинула теплу кофту. Вона була збуджена і дуже емоційно говорила на камеру.
"Хлопці, страшно кайфую від ваших Тіктоків. Викладати. Блін, це так здорово. Я взагалі захопилася-класно, весело, по-новорічному. Викладайте ще, чекаю", - зазначила Могилевська.
Нагадаємо, що Могилевська і Дорофєєва влаштували "жару" в спокусливих нарядах.
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