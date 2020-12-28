Популярна українська співачка і колишня учасниця тріо "ВІА Гра" стане зіркою популярного телешоу" Голос країни»

Про це вона розповіла під час спілкування з журналістами "ТСН».

Так, на популярне телешоу українська співачка і дизайнер Надія Мейхер прийшла в 11-му сезоні, здивувавши своєю появою як глядачів, так і суддів.

"Мені здається, це дуже здорово, взяти участь в такому проекті, який вже йде не один сезон. Із задоволенням заспіваю одну зі своїх улюблених пісень", - розповіла вона.

Також журналістам вдалося помітити, що Мейхер ретельно готується до кожного свого виступу, і цей не став винятком.

"Цей проект-він відкриває нові обличчя, нові голоси, або відносно нові, але не тих, хто давно в шоу-бізі й творчості ... І з трьома дітьми", - підкреслила вона.

Підтримав екс-учасницю ВІА Гри і її давній друг, ведучий "Голосу країни" Юрій Горбунов.

"Я думаю, якісь свої оперні справи, які вона останнім часом втілює в життя. Ми цього року так близько довго з Надею спілкуємося й у "Вуйках" й у "Танцях", що я очікував що вона буде в"Голосі". Я бажаю Наді успіху, вона крута", - уточнив він.

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