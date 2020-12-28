Чиновники з українського уряду мають намір збільшити заробітна платня вчителів вже найближчим часом

Про це розповів міністр освіти й науки Сергій Шкарлет, передає "Українське радіо».

Так, за словами чиновника, Міносвіти підготували законопроект про соціальні гарантії педагогів і вчених у разі зараження китайським вірусом.

"Ця пропозиція вже погоджена, і ми чекаємо від Президента внесення його до парламенту. Я думаю, що, коли Рада запрацює, Президент внесе цю пропозицію», - зазначив він.

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Водночас Шкарлет розповів, що документ передбачає збільшення зарплати працівницям медичних освітніх установ на 20%. Він вже направлений на узгодження в центральні органи влади.

Раніше повідомлялося, що стало відомо, хто з українців може розраховувати на підвищення виплат з 1 січня 2021 року. Як відомо, після Нового року буде підвищено розмір прожиткового мінімуму, і на цьому тлі буде збільшена одноразова виплата військовослужбовцям за укладення ними першого контракту з державою.

Більш того, без одноразових виплат залишаться ті особи, які були звільнені зі служби за контрактом, або яких повторно прийняли до лав армії.

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Нагадаємо, що з'ясувалося, де українці можуть непогано підзаробити у святкові дні

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