Популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася бездоганною фігурою, постав перед фанатами в одній майці

Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.

"Вистава" Ювілейний альбом "слухай на..." - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль постає перед камерою в одній майці, оголивши "солодкі" місця. При цьому, але тлі грає новий трек знаменитості.

"Чистий балдеж", "прекрасно", "мати, повернися, ми сумуємо за тобою", "найкраща", "мурашки", "нереальна, шалено сумуємо", "краща", "Тіна – ти просто космос", - пишуть її шанувальники.

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Тіна постала в оригінальному чорному вбранні з розрізами. Вона засвітила струнку ніжку в розрізі на нозі, і красиву зону декольте в незвичайному розрізі вгорі сукні. Волосся співачки були традиційно укладені хвилями, а макіяж привертав погляди шанувальників.

Марія була одягнена в яскраву червону сукню з пір'ям. В руках красуня тримала келих з шампанським.

Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".

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