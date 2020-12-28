Популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася бездоганною фігурою, постав перед фанатами в одній майці
Як розповідає Politeka, кадри були опубліковані на сторінці зірки в Instagram.
"Вистава" Ювілейний альбом "слухай на..." - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кароль постає перед камерою в одній майці, оголивши "солодкі" місця. При цьому, але тлі грає новий трек знаменитості.
"Чистий балдеж", "прекрасно", "мати, повернися, ми сумуємо за тобою", "найкраща", "мурашки", "нереальна, шалено сумуємо", "краща", "Тіна – ти просто космос", - пишуть її шанувальники.
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Тіна постала в оригінальному чорному вбранні з розрізами. Вона засвітила струнку ніжку в розрізі на нозі, і красиву зону декольте в незвичайному розрізі вгорі сукні. Волосся співачки були традиційно укладені хвилями, а макіяж привертав погляди шанувальників.
Марія була одягнена в яскраву червону сукню з пір'ям. В руках красуня тримала келих з шампанським.
Нагадаємо, що Тіна Кароль отримала по заслугах, несподіване звернення співачки: "більше нічого не вмію...".
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