Російська модель Анастасія Квітко, яку порівнюють з американською іконою стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася формами в декольте

Як розповідає Politeka, фотографією красуня поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"Які плани у вас на Новий Рік?"- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Квітко позує в топі з екстремальним декольте, а також шкіряній міні-спідниці, оголивши бездоганні ноги. Доповнити образ знаменитість вирішила туфлями й маленькою сумочкою з сережками.

"Ангел втіли", "Ти така мила. От би всім таке ідеальне тіло", "красуня", «милашка", "дуже класно виглядаєш", "як же ми скучили за тобою", "оце вигляд", - пишуть її шанувальники.

Як ми розповідали до цього, модель Анастасія Квітко, яку називають російською версією Кім Кардаш'ян, похвалилася неосяжними розмірами

Настя зняла своє головне достоїнство зблизька, побалувавши своїх шанувальників. Неосяжний бюст так і норовив вистрибнути назовні. При порівняно мініатюрній фігурі, груди дівчини виглядали вражаюче.

"З Різдвом всіх. Зі святом", - підписала фото зірка.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не змогла повністю вмістити свої " бомбочки "в крихітний топ:" чуттєвість і...".

Як повідомляла Politeka, Анастасія Квітко упустила " стиглі ягоди "з червоного мікро-ліфчика:"топова фігура ляльки".

Також Politeka писала, що Анастасія Квітко притягнула погляд своїми великими формами в нескромному вирізі:"смачна дівчина".