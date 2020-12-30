Відома модель Жизель Олівейра, зірка Victoria's Secret, показала себе на відпочинку

На фото Жизель позує в бікіні. Красуня стояла на пляжі і показала на декількох знімках себе з усіх боків. На останньому кадрі Олівейра здалася максимально близько, хвалячись витонченою фігурою. Фото вийшли дуже спокусливими і легкими. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Перший день на Гаваях", - підписала фото Жизель.

Фанати поставили 39 тисяч лайків і написали коментарі:

"Красива дівчинка", "ідеальна матуся"," красиве тіло, красива дівчина"," ось це тіло"," приїжджайте коли-небудь в Японію", " у досконалості є ім'я ..", "Я теж хочу бути на Гаваях", " Круто! Хотів би я бути на Гаваях", " Люблю! Якби я був там", "вау, чудова істота", " Боже мій, чудово !!!", "О, занадто багато людей", "я шукаю таку дівчину, як ти".

Повідомлялося, що популярна супермодель і ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра показала ідеальні форми на пляжі.

На знімку Олівейра позувала в чорному бікіні, яке оголило, завдяки крою, апетитні сідниці.

Крихітний ліфчик натягнувся на тонких лямках, а груди прекрасно виглядала в трикутних клаптиках тканини.

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