Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в свіжому образі, який раніше не показувала

На фото Кайлі позує топі і спідниці-олівець, а образ доповнила каблуками. Дівчину не бентежило те, що не було білизни, зате було присутнє значне декольте. Красуня зібрала волосся в хвіст, а очі прикрила чорними окулярами. Кадри вийшли ефектними і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

"Я ніколи не публікував ці ось фото", - написано під публікацією.

Фанати поставили майже 20 тисяч лайків, включаючи Кайлі Дженнер, і написали коментарі:

"Як завжди виглядає приголомшливо", "Кайлі тільки що репостила, я отримав повідомлення, лол", " хто тут з історії Кайлі???", "Вітаю, мила, вона репостила", "Приголомшлива королева босів", " мені так сподобалося !!!", "Люби свій аккаунт, дитинко", "вона така красива", " найкрасивіша і багата королева !!!".

Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер в красивому купальнику показала свої достоїнства.

Кайлі позувала в чорному купальнику, який тонкими бретельками натягнувся на плечах. Великі груди ледь не вистрибували з ліфчика, приманюючи погляд.

Тонка талія, плоский живіт і пишні стегна створювали ідеальний вигин.

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