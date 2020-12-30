Відома модель Кайлі Дженнер показала себе в свіжому образі, який раніше не показувала
На фото Кайлі позує топі і спідниці-олівець, а образ доповнила каблуками. Дівчину не бентежило те, що не було білизни, зате було присутнє значне декольте. Красуня зібрала волосся в хвіст, а очі прикрила чорними окулярами. Кадри вийшли ефектними і навіть спокусливими. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.
"Я ніколи не публікував ці ось фото", - написано під публікацією.
Фанати поставили майже 20 тисяч лайків, включаючи Кайлі Дженнер, і написали коментарі:
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"Як завжди виглядає приголомшливо", "Кайлі тільки що репостила, я отримав повідомлення, лол", " хто тут з історії Кайлі???", "Вітаю, мила, вона репостила", "Приголомшлива королева босів", " мені так сподобалося !!!", "Люби свій аккаунт, дитинко", "вона така красива", " найкрасивіша і багата королева !!!".
Ми писали, що відома модель і бізнесвумен Кайлі Дженнер в красивому купальнику показала свої достоїнства.
Кайлі позувала в чорному купальнику, який тонкими бретельками натягнувся на плечах. Великі груди ледь не вистрибували з ліфчика, приманюючи погляд.
Тонка талія, плоский живіт і пишні стегна створювали ідеальний вигин.
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