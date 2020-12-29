Фіналіст шоу «Холостячка» Олексій Тригубенко розповів, яку шукає дівчину і зізнався, що його пов'язує з учасницею "Холостяка" даною Оханською

Так, подробиці він розповів в інтерв'ю Вікторії Сіроклін, яке було опубліковано на її Ютуб-каналі.

Тригубенко зізнався, що зараз у нього немає дівчини. Він упевнений, що потрібно пройти ще деякий час, щоб починати нові відносини.

Фіналіст "Холостячки" каже, що певних критеріїв, яким доолжна відповідати його майбутня обраниця – немає.

"Головне, щоб я відчув серцем, що вона моя людина. Дівчина, яка буде красива, цікава, з якою буде цікаво спілкуватися. Ось Немає У мене чек-листа. Просто щоб сподобалася, зацікавила", - розповів учасник проекту.

Також Вікторія Сироклін нагадала, що Тригубенка бачили разом з учасницею «Холостяк-10» даною Оханською.

"Так, так і було, вона була з нами в одному закладі, де ми разом з нею переглядали шоу «Холостячка». Між нами немає нічого. Ми друзі", - відповів на це Тригубенко.

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