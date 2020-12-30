Відома модель Олівія Калпо, яка отримала титулу "Міс Всесвіт", показала, як проводить час після Різдва

На фото Олівія позує в купальнику і білій накидці. Зірка спокусливо вигнулася на яхті, показуючи ефектну фігуру. Калпо зігнула одну ніжку і заманювала пікантним виглядом, завдяки чому знімок вийшов дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знамеитости.

"Тепер, коли Різдво закінчилося, сніг не потрібен, і я готова до сонечка !! Хто зі мною?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:

"Ця посадка дає вам ноги на кілька днів", " ця точка зору безцінна. Гарного вам дня", " Ух ти, такий приголомшливий знімок!", "Цей морський стиль виглядає чудово", "яка красива жінка", "неймовірно красива дама", "чорт візьми", " звідки сорочка?", "Як завжди саме сліпуче і зачаровує, чуттєве і красиве".

Повідомлялося, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, без ліфчика вразила красою.

Цього разу спокусниця постала в білому вбранні без білизни. Це був сарафанчик, що тримається на найтонших бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей.

Нагадаємо, "Міс Всесвіт" Олівія Калпо показала топ гарячих образів на пляжі

А ще Politeka писала, що» Міс Всесвіт " Олівія Калпо без сорому здалася перед камерою в одних трусиках з мережива

Також Politeka повідомляла, що" Міс Всесвіт " Олівія Калпо розкрила блискучий піджачок, під яким нічого не виявилося



