Відома модель Олівія Калпо, яка отримала титулу "Міс Всесвіт", показала, як проводить час після Різдва
На фото Олівія позує в купальнику і білій накидці. Зірка спокусливо вигнулася на яхті, показуючи ефектну фігуру. Калпо зігнула одну ніжку і заманювала пікантним виглядом, завдяки чому знімок вийшов дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знамеитости.
"Тепер, коли Різдво закінчилося, сніг не потрібен, і я готова до сонечка !! Хто зі мною?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили майже 100 тисяч лайків і написали коментарі:
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"Ця посадка дає вам ноги на кілька днів", " ця точка зору безцінна. Гарного вам дня", " Ух ти, такий приголомшливий знімок!", "Цей морський стиль виглядає чудово", "яка красива жінка", "неймовірно красива дама", "чорт візьми", " звідки сорочка?", "Як завжди саме сліпуче і зачаровує, чуттєве і красиве".
Повідомлялося, що Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, без ліфчика вразила красою.
Цього разу спокусниця постала в білому вбранні без білизни. Це був сарафанчик, що тримається на найтонших бретельках, які, здавалося, ось-ось зісковзнуть з плечей.
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