Переможниця і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом неймовірної смачної святкової страви

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала новорічний рецепт гарячої страви "Оссобуко з гремолатою" для всієї родини.

"Друзі, до Нового року залишилося всього пару днів. Це означає, що у вас ще є час закупити необхідні продукти і готувати разом зі мною. Запевняю вас, це неймовірно смачне, що тане в роті м'ясо з овочами, в пікантному соусі, нікого не зможе залишити байдужим", - написала Глинська.

Інгредієнти для оссобуко:

800 г телячих голяшек

1 морква

1 цибулина

2 стебла селери

2-3 зубчики часнику

2 помідори (без шкірки і насіння) або 40 г томатної пасти

30 г борошна

сіль, перець

копчена паприка (за бажанням)

200 мл білого сухого вина

200 мл бульйону

масло рослинне + масло вершкове

Гремолата:

10 г петрушки

1 зубчик часнику

цедра 1/2 лимона

Приготування:

М'ясо промити, обсушити. Зробити надрізи по всьому діаметру, щоб під час обсмажування воно не вигиналося.

Посолити, поперчити. Обваляти в борошні і обсмажити з двох сторін на суміші масел, по 2-3 хвилини.

На рослинній олії обсмажити цибулю, моркву, селеру, часник, до світло-золотистого кольору. Посолити, додати копчену паприку, вино і бульйон. Протушкувати 5-7 хвилин. Додати дрібно нарізані томати.

Залити соусом м'ясо. Накрити фольгою або кришкою. Гасити в духовці, 170 градусів 2.5-3 години.

Для гремолати необхідно дрібно порубати петрушку з часником, додати лимонну цедру.

"Обов'язково подавайте оссобуко з гремолатою», - радить Глинська.

Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".

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