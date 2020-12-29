Переможниця і суддя кулінарного шоу "Майстер Шеф" Єлизавета Глинська поділилася рецептом неймовірної смачної святкової страви
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram вона опублікувала новорічний рецепт гарячої страви "Оссобуко з гремолатою" для всієї родини.
"Друзі, до Нового року залишилося всього пару днів. Це означає, що у вас ще є час закупити необхідні продукти і готувати разом зі мною. Запевняю вас, це неймовірно смачне, що тане в роті м'ясо з овочами, в пікантному соусі, нікого не зможе залишити байдужим", - написала Глинська.
Інгредієнти для оссобуко:
- 800 г телячих голяшек
- 1 морква
- 1 цибулина
- 2 стебла селери
- 2-3 зубчики часнику
- 2 помідори (без шкірки і насіння) або 40 г томатної пасти
- 30 г борошна
- сіль, перець
- копчена паприка (за бажанням)
- 200 мл білого сухого вина
- 200 мл бульйону
- масло рослинне + масло вершкове
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Гремолата:
- 10 г петрушки
- 1 зубчик часнику
- цедра 1/2 лимона
Приготування:
М'ясо промити, обсушити. Зробити надрізи по всьому діаметру, щоб під час обсмажування воно не вигиналося.
Посолити, поперчити. Обваляти в борошні і обсмажити з двох сторін на суміші масел, по 2-3 хвилини.
На рослинній олії обсмажити цибулю, моркву, селеру, часник, до світло-золотистого кольору. Посолити, додати копчену паприку, вино і бульйон. Протушкувати 5-7 хвилин. Додати дрібно нарізані томати.
Залити соусом м'ясо. Накрити фольгою або кришкою. Гасити в духовці, 170 градусів 2.5-3 години.
Для гремолати необхідно дрібно порубати петрушку з часником, додати лимонну цедру.
"Обов'язково подавайте оссобуко з гремолатою», - радить Глинська.
Нагадаємо, що Глинська поділилася рецептом чарівного новорічного десерту:»з одним секретним інгредієнтом".
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