Внучка легендарної української співачки Софії Ротару Соня Євдокименко розповіла про людей, які надихають
На фото Соня позує в штанях і майці, а образ доповнила стильними окулярами. Починаюча модель взялася руками за волосся, а погляд відвела від камери. Знімок вийшов сміливим і пікантним, адже бюст прямо випирав з-під білої тканини. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ми пам'ятаємо почуття, моменти. Створюйте їх!
Мене надихають люди які кайфують від життя. Насолоджуються моментом, самі творять чудеса і вміють бачити щастя в повсякденному", - написала зірка під фото.
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Фанати, включаючи Софію Ротару, поставили понад 600 лайків і написали коментарі:
"Так і тримати. Радіти життю мудро це і є найкрасивіше", "Софія, для нас ти і є ця людина", " я тобі обожнюю і з наступаючим Новим роком. З любов'ю!", "Ти красива", "Краща, краща, краща".
Ми повідомляли, що поп-легенда Софія Ротару дала 19-річній внучці, починаючій моделі і співачці, Соні Євдокименко слушну пораду.
73-річна Софія Михайлівна в бесіді з Катею Осадчою відповіла на питання, яке хвилює безліч українців. Ведуча зазначила, що в сім'ї Ротару може бути прямо низка весіль: в 2020-му вийшла заміж племінниця Ротару починаюча Соня Кей, а у її внучки вже є наречений, з яким вони вже живуть в Нью-Йорку.
"Я з ним знайома, але хто знає, це її доля і вона буде сама вирішувати. Вона ще юна, я вважаю, що ще зарано. Вона повинна закінчити навчання, отримати гарну освіту, а все інше, я думаю, у неї вийде", - відповіла артистка.
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