Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в свіжому образі, радуючи фанатів
На фото Емілі позує в "Хижому" боді з розрізом до животика. Красуня доповнила образ прикрасою на шиї і зовсім не бентежилася, що бюст частково було видно. Дівчина залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру. Кадр вийшов дуже спокусливим і пікантним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "дика кішка, ось це ягідки".
Повідомлялося, що американська модель з Victoria's Secret і починаюча актриса Емілі Ратаковскі вивалила бюст в купальнику.
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Цього разу красуня постала в купальнику, з якого ледь не вистрибувала груди. Модель одягла чорний купальник на зав'язках з відвертим декольте.
Красиві груди зірки мало не вистрибували і не показувалися у всій красі. Погляд приманювала саме це пікантна деталь, а також струнка талія.
Ми писали, що супермодель Емілі Ратаковскі посвітила своїми пружними принадами в повному негліже.
Емілія зображена повністю гола, її шкіру покриває лише боді арт у вигляді лускатого купальника. Судячи з густих джунглях на тлі, в такій спекотній обстановці одяг тільки заважає насолоджуватися відпочинком.
Нагадаємо, Ратаковскі не змогла приховати всю красу за ниточками бікіні
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