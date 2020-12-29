Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала себе і розповіла про подарунки
На кадрах красуня позує в червоних трусиках і топі. Модель повиляла п'ятою точкою і розвернулася спиною, щоб показати її у всій красі. Волосся у дівчини залишилися розпущеним, а стояла Усманова біля вбраної ялинки. Кадри вийшли захоплюючими і спокусливими, адже Катерина не соромиться свого тіла. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Ідеї фітнес-подарунків на Новий Рік.
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Підготували подарунки за місяць або ще ламаєте голову?",- написала зірка під фото.
Фанати поставили понад 7 тисяч лайків і написали коментарі:
"Шикарна мрія", " Ох вже ця фігурка...", "Подарувала собі Гумки для фітнесу і ваш марафон для струнких сідниць 2.0".
Ми писали, що фітнес-тренер і модель Катерина Усманова вразила розкішною фігурою, залишившись в одній білизні.
"Тепер хочу поставити цілі на 2021 рік», - коротко йдеться в повідомленні.
На опублікованих кадрах Усманова позує, примірявши облягаючий топ і стрінги, демонструючи на камеру рельєфний живіт і не тільки.
Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова влаштувала акт спокуси під ялинкою, задерши ніжку
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