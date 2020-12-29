Відома співачка Анна Корсун (MARUV), показала новий ефектний образ
На фото Анна позує в прозорому костюмі, який частково був леопардовим. Дівчина доповнила образ стильними чобітьми на великому каблуці, а ноги розставила. Красуня дивилася в об'єктив камери і показувала всю свою зухвалість. Про це пише Politeka.net з посиланням на стрнанічку знаменитості.
Фанати, включаючи Лесю Нікітюк, поставили понад 12 тисяч лайків і написали коментарі:
"Витонченість. Грація. Краса", "яка ви класна і музика ваша", "вогник", "Стиль, вишуканість і краса", " принадність! Молодець!", "Богиня"," Ви сама досконалість", " яке у вас зростання?", "Ось це Діва"," небезпечна"," чоловікові щастить"," О так, я тебе хочу"," з любов'ю з Москви"," естетика вульгарності"," Бомба, вогонь, петарда", " звичайно, фігура дуже красива, але....", "Роздряпай мені спину, тигриця", " Аня ви диво!!!! втілення жіночності і спокусливості на Землі".
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Ми писали, що популярна українська співачка MARUV підкорила шанувальників непристойним виглядом в латексному костюмі.
У себе в Instagram красуня опублікувала свіже пристрасне фото, на якому постала в досить спокусливому вигляді. Співачка одягла латексний костюм синього кольору, в якому було дуже багато прозорих вставок, включаючи зону бюста.
Нагадаємо, MARUV з пікантним вирізом на бюсті показала справжню пристрасть, відео
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