Відома телеведуча Оля Бузова, зірка "Дому 2", показала себе на відпочинку

На фото Оля позує в топі і шортиках, а образ доповнила чорними тапочками і сумочкою. Красуня вийшла з літака і розставила руки в сторони, а очі закрила від задоволення. Як можна зрозуміти, Бузова вирушила відпочивати на Мальдіви. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Навіть не віриться, що ми на місці... Так хвилювалася, що може щось трапитися, що майже нікому не говорила, що ми відлітаємо.

Долетівши. Відпустка починається", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 160 тисяч лайків і написали коментарі:

"Гарного вам відпустки, дорогі", "знову схудла", "гарного відпочинку", "Оля, потрібно трохи поправитися, дуже схудла", " тебе складно назвати співачкою. Ти не співачка, ганебниця", "Олечка схудла, Вам не йде, поправляйтеся давайте) здоров'я важливіше", "завжди цікаво стежити за вашим відпусткою".

Ми писали, що скандальна російська телеведуча і співачка Ольга Бузова показала свої найяскравіші виступи.

У новому пості артистка оприлюднила відео, в якому показала найяскравіші моменти своїх номерів.

Соловйов на шоу робив чудові підтримки, а Ольга - намагалася зробити ефектні фігури.

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