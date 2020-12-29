Відома модель Демі Роуз показала себе в ефектному вбранні, радуючи фанатів

На фото Демі позувала в купальнику, який практично не зміг закрити п'яту точку. Для ефектності знімка дівчина розгорнулася спиною, показуючи "горішок" у всій красі. Волосся зібрала в косу. Кадр вийшов дуже спокусливим і гарячим, адже Роуз зовсім не соромилася показати найпікантніші місця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Опублікуй фото", - почала фразу дівчина.

"Де Ти зненацька", - запропонував фанат.

На цю фразу Красуня і викинула знімок п'ятої точки в сторіс Instagram. Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже таких функцій в " історіях "немає, але так і хочеться додати:"приборкати невловиму, неможливо забути".

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Демі сиділа на пухнастому килимку, виставивши в камеру пружні сідниці.

Зірка дивилася в камеру, а її волосся лягло акуратною хвилею на плече.

Варто відзначити, що нещодавно красуня стала автором лінії одягу, яку демонструє на собі. Зазначене плаття було саме таким.

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