Відома модель Альона Омович, яку називають українською Кардаш'ян, показала свіжий образ
На фото красуня здалася в білій майці і чорних джинсах. Олена стояла перед дзеркалом і знімала себе на телефон. Як можна зрозуміти, Омович в салоні після того, як з її волоссям попрацювали професіонали. Новий образ вийшов ефектним, хоча погляд важко відірвати від пишного бюста, який прямо випирає з маєчки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не писали коментарі і не ставили лайки під публікацією, але так і хочеться додати: "Фантастика яка, для нічних фантазій".
Повідомлялося, що відома модель Олена Омович влаштувала провокаційну зйомку в новому вбранні.
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Займаючись рекламою нового міні-сукні, дівчина змогла вдало виставити на огляд публіки свої достоїнства. Завдяки тонкій сіточці в зоні декольте Олена підкреслила форми і також показала їх розміри без ліфчика-досить глибокий виріз ледь прикрив найголовніше.
Ми писали, що відома модель Олена Омович розповіла про головні правила краси.
Омович з радістю розповідає про своє життя, ділиться пікантними кадрами і розповідає, як доглядає за собою. Цього разу Олена заговорила про вітаміни, які вживає для імунітету.
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