Ані Лорак продовжує дивувати експериментами із зовнішністю

Як розповідає Politeka.net, кадри дівчина показала на своїй сторінці в Instagram.

Лорак під час поїздки в автомобілі записала сторіс, в якому постала з екстремальним кольором волосся.

Ще недавно Ані Лорак блищала з довгими нарощеними локонами в новому кліпі, але цього мабуть їй здалося мало, і співачка вирішила піти далі.

Але поки співачка, тільки "приміряла" нову зачіску. Так, записуючи сторіс, Лорак застосувала спеціальний фільтр, який змінив колір її волосся.

Але, схоже експериментує співачка не тільки з волоссям. Відзначимо, останнім часом в мережі часто пишуть, що Кароліна збільшила губи, підправила вилиці і зробила контури більш чіткими, обколола обличчя ботоксом, щоб уникнути зморшок. А також виправила трохи форму носа, зробивши той вже і рівніше.

Втім і сама зірка не заперечує, що відвідує косметолога, коле ботокс і зробила губи, змінивши форму і збільшивши їх для естетичності. При цьому також зірка нещодавно розповіла, як набрала зайву вагу за час карантину. Тому їй довелося попітніти в спортзалі і урізати раціон, щоб повернути форму.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше