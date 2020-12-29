Ані Лорак продовжує дивувати експериментами із зовнішністю

Як розповідає Politeka.net, кадри дівчина показала на своїй сторінці в Instagram.

Лорак під час поїздки в автомобілі записала сторіс, в якому постала з екстремальним кольором волосся.

Ще недавно Ані Лорак блищала з довгими нарощеними локонами в новому кліпі, але цього мабуть їй здалося мало, і співачка вирішила піти далі.

Але поки співачка, тільки "приміряла" нову зачіску. Так, записуючи сторіс, Лорак застосувала спеціальний фільтр, який змінив колір її волосся.

Популярні новини зараз

Роздягнена Регіна Тодоренко приголомшила витівкою на публіці в стилі Волочкової: "Де труси?"

Відшитий "Холостячкою" Тригубенко розкрив правду про Мішину і Еллерта: "У них є…»

Щасливого Дана Балана застукали в обіймах улюбленої блондинки: "Так рада за вас..."

Зупинилося серце відомої журналістки, українці у скорботі: "Не дожила чотири дні до..."

Трагедія в "Укрзалізниці", вагон з людьми вигорів дотла: подробиці і кадри НП
Показати ще

Але, схоже експериментує співачка не тільки з волоссям. Відзначимо, останнім часом в мережі часто пишуть, що Кароліна збільшила губи, підправила вилиці і зробила контури більш чіткими, обколола обличчя ботоксом, щоб уникнути зморшок. А також виправила трохи форму носа, зробивши той вже і рівніше.

Втім і сама зірка не заперечує, що відвідує косметолога, коле ботокс і зробила губи, змінивши форму і збільшивши їх для естетичності. При цьому також зірка нещодавно розповіла, як набрала зайву вагу за час карантину. Тому їй довелося попітніти в спортзалі і урізати раціон, щоб повернути форму.

Нагадаємо, Ані Лорак перестаралася із заняттями в спортзалі, шанувальники незадоволені: "з вашою п'ятою точкою...".

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак раптово набрала у вазі, співачка показала кругленький живіт.

Також Politeka писала, що кучерява Ані Лорак відчинила курточку і змусила серця чоловіків битися частіше