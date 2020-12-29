Актриса Ксенія Мішина, що стала першою "Холостячкою", розмістила кілька відео, на яких постала в компанії коханого і не тільки
Не так давно пройшов фінал шоу "Холостячка", переможцем якого став ведучий заходів Олександр Еллерт, передає Politeka.net. Зірка зараз ділиться фото і відео з коханим, показуючи, як вони проводять час.
Так, в одному зі сторі Ксенія позувала разом з Еллертом та іншими учасниками шоу, з якими вони дивилися відео.
А в іншому сторі Мішина разом з Еллертом позували, обіймаючись у новорічній локації. Пара була одягнена по-простому: переможець шоу був у темних кофті і штанях, а "холостячка" - у білій сорочці і джинах.
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Пара посміхалася і виглядала дуже задоволеною.
"Такі щасливі", - написав автор поста.
Публікації не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Раніше ми писали, що Ксенія Мішина пристрасно поцілувала свого коханого. Пара перебувала за столом біля тарілок з салатами. Еллерт, мабуть, вже збирався почати трапезу, про що свідчить вилка в його руці, коли актриса вирішила поцілувати його.
"До Нового Року залишилося 3 дні ☺ а ви вже підготували подарунки своїм рідним? Розкажіть в коментарях 👇", - написали автори поста.
Раніше повідомлялося, що Ксенія Мішина зізналася, навіщо прийшла на проєкт.
"Коли я йшла на проєкт я хотіла краще пізнати чоловіків. Зрозуміти як вони мислять, що відчувають по-справжньому, в глибині. А отримала я набагато більше...",- розповіла відома актриса.
Нагадавши, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»