Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова спантеличила витівкою під час занять у спортзалі

Балерина звикла брати участь у скандальних історіях, щоб привертати увагу до власної персони і з'являтися в центрі бурхливих обговорень в мережі. Заради слави Волочкова готова на все, навіть влаштовувати рекламу з будь-якого приводу: для банного приладдя, салонів краси, розвізників їжі або навіть для фільтрів води.

В цей же раз Анастасія вирішила похвалитися тим, як вона добре володіє розтяжкою. Однак для цього Волочкова навіщось забралася на верх тренажера в спортзалі, який не призначений для подібних розминок.

"Кожен використовує тренажери на свій розсуд.Укреп зміцнюю м'язи, розтягую зв'язки і задоволення😉 #анастасіяволочкова", - зухвало заявила Волочкова.

На анти-фанатських групах не змогли пройти повз:

"А сенс?; виглядає трохи моторошно🤭; це взагалі ніяк не виглядає. Від нічого робити розгойдуватися. І думати, що це дуже естетично....; мосю будує ніби вагони з вугіллям розвантажує😹; Зіну не пустили в ефір до Довлатової, вона снервничала і пішла задоволення розтягувати?Ці рухи️ ️ як с*кс під час похорону️; входить і виходить... Чудово виходить🤦 🏻 ♀️".

Ми також писали, що на анти-фанатських сторінках користувачі Мережі з легкістю демонструють: фігура знаменитості далеко не така ідеальна, як може здатися, а її фігура помітно грубіше, ніж є насправді без фотошопу.

Спеціально для цього користувачі розмістили два фотоколажі-один був зроблений під час зйомок балерини для шоу і показав її фігуру. Скріншоти з ролика показали користувачам Instagram "реальну картину". А ось на оброблених фото Волочкова виглядала молодшою і схудлою, що розлютило користувачів.

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