Відома співачка Ані Лорак показала бюст в глибокому декольте

Зірка цього разу продемонструвала струнку фігуру в наряді, який підкреслив її гідності, писати Politeka.net.

Ані Лорак одягла чорний комбінезон з декольте. Красива тканина відсвічувала від спалаху і струмувала по стрункій фігурі.

Зірка в одному з кадрів з'явилася в чорному жакеті, зробивши образ скромнішим.

"Ах, він вже зовсім поруч! ❄️ Новий Рік!",- написала зірка.

За дві години пост зібрав понад 40 тисяч лайків і багато коментарів.

"Божевільно гарна 😍 😍 😍", " королева😍", " нарешті ми побачили ці фото🖤"," о мій Бог 🔥 🤤 ", "

у сенсі вже нр у мене ще осінь", " Вау! 🤩 Яка шикарна! Діва! ✨ ❤ ️ ", "шикарна!🖤 ", "Яка красуня 😍❤️😘❤️😘", "Боже, що за сліпуча дівчина 💥 💥 💥 мій дар мови десь пропав і, здається, надовго... Немає стількох слів, щоб висловити захоплення ❤️ приголомшлива ❤️❤️❤️", " шикарна леді в чорному! 😍 З наступаючим святами Вас! 🎇 ", "Моя Богиня❤️💋 🔥 💫"," Ну шикарне плаття Кароліна❤️🙏 😘 😉", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ані Лорак блищала з довгими нарощеними локонами в новому кліпі, але цього мабуть їй здалося мало, і співачка вирішила піти далі.

Але поки співачка, тільки "приміряла" нову зачіску. Так, записуючи сторіс, Лорак застосувала спеціальний фільтр, який змінив колір її волосся.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак опублікувала архівне фото, на якому показала себе ще зовсім маленькою, від сили 2-4 рочки.

Поруч з дівчинкою на табуреті примостився брат Ігор, ненабагато більше її. А позаду стояла найстарша в сім'ї дитина - Сергій.

Нагадаємо, що схудла Лорак максимально відкрила декольте і отримала по заслугах: "припиніть псувати...".

Як повідомляла Politeka, соковита Ані Лорак в міні на екстремальних підборах змусила жінок заздрити:»Діва сяє".