Відома українська актриса і модель Ольга Куриленко, дівчина Джеймса Бонда, похвалилася фігурою в блискучій маєчці

Зірка нерідко згадує у своєму Instagram різні старі образи, пише Politeka.net. Цього разу красуня постала в красивій маєчці з декольте.

Куриленко злегка нагнулася, ледь не показавши все, що ховала тканина з паєтками.

Заворожував погляд спокусниці - очі актриси були підкреслені чорним олівцем. Пухкі губи - нюдові.

Зачіска була пишною і об'ємною, хвилясте волосся виглядали ідеально.

"Сподіваюся, у вас у всіх прекрасний день!",- зірка підписала знімок, зроблений багато років тому.

За три години пост зібрав понад 15 тисяч лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали багато приємного.

"Красуня", " погляд як у хижака😘 👍", "Не прагніть до досконалості, тому що ти вже ідеальний ангел", "ну прямо наша Софі Морсо👍 💋 💋 💋", " Оля, Ти ж наша?! Розумієш по-російськи. Як у тебе справи?! 😊 🌹 🌹 🌹 ", "Ось Це Так! Тепер мені добре! Ти просто скрасила залишок мого дня! За збігом, я тільки, що подивився фільм "Прискорення"!! Ти як ніколи приголомшливо красива !!",- написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ольга Куриленко позувала в латексному костюмі. Волосся дівчина зібрала в хвіст, а руки задерла вгору, сховавши їх за головою. Дівчина нахилила голову і хвалилася ідеальними рисами обличчя. Як можна зрозуміти, знімок був зроблений для популярного глянцю BAZAAR.

"Мені сподобалася ця зйомка", - написала Ольга про знімок, на якому вона чудова.

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