Співачка Настя Каменських зробила публіці приємний сюрприз, погравши на камеру в пікантному образі

Як передає Politeka.net, 33-річна артистка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких пококетувала в жаркому вигляді.

Так, босонога брюнетка млосно продефілювала, тримаючи перед собою камеру. На неї були коротенькі чорні шортики й світла сорочка, зав'язана на поясі. Красуня "приправила" образ "смачною" родзинкою, розстебнувши кілька перших гудзиків і оголивши апетитне декольте в чорному топі.

Настя показала крупним планом соковиті "принади", від чого прямо в жар кидає, а в кінці мило посміхнулася.

На жаль, користувачі не змогли залишити коментарі, так як в "сторіз" немає такої можливості, але, судячи з усього, кокетка Каменська, у якої більше 5 мільйонів фоловерів знає, що треба публіці.

Раніше ми писали, Каменських потрясла стильним та стриманим луком у брючному костюмі молочного відтінку й босоніжках на підборах з тонкими лямками. Дівчина злегка розпахнула піджак, засвітивши дивовижне декольте в білому топіі.

Співачка позувала біля каміна, прикрашеного в новорічному стилі, з ялиновими гілочками і запаленими свічками. Настя торкнулася рукою обличчя, а іншою обхопила себе за талію.

У підписі зірка розповіла, що вже майже закінчила свій передноворічний список справ і пообіцяла фанатам опублікувати чергову частину святкового влогу.

"Красива🔥 😍"; "bellissima❤️😍"; "які босоніжки😍 😍 😍"; "Приголомшлива"; "Красуня і гордість України!!!"; "У вас класичний і чудовий вигляд. Завжди приємно вас бачити", - відгукнулися коментуючі.

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