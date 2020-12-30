Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася з публікою порадою, як можна розслабитися після важкого дня
Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких з'явилася роздягненою у ванні.
Дівчина зняла крупним планом обличчя із зібраним назад волоссям і частину оголених плічок, розповівши й показавши фанатам, що її невимовно порадувало в кінці робочого дня.
Мішину прямо охопило почуття ейфорії.
"Загалом приїхала я після зміни і вирішила забацати собі приголомшливу ванну!, - поділилася актриса. - Обожнюю робити з морською сіллю, бо кажуть, вбирає всю негативну енергетику... З частинками всяких рослин, ялинок, голочок... Приголомшливий запах, з розуму можна зійти! Всім на добраніч і приємних снів!"
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Раніше ми повідомляли, Мішина розповіла в інтерв'ю про життя з переможцем шоу Олександром Еллертом, 34-річним сценаристом із "Квартал 95".
Пара почала жити спільно не відразу після закінчення проекту, а через кілька днів - нареченому знадобився час, щоб зважитися на такий важливий крок.
"По побуті - в цілому все добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу, - поділилася Ксенія. - Взаємна повага, любов і підтримка — ось три кити, на яких повинні стояти гармонійні відносини".
Крім того, Мішина повідала про те, що нещодавно вони з коханим і дітьми (13-річною донькою Олександра і 8-річним сином Ксенії) побували в аквапарку, налагоджуючи сімейні узи.
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