Актриса Ксенія Мішина, яка стала першою українською "Холостячкою", поділилася з публікою порадою, як можна розслабитися після важкого дня

Як передає Politeka.net, 31-річна зірка опублікувала свіжі кадри в "сторіз" в Instagram, на яких з'явилася роздягненою у ванні.

Дівчина зняла крупним планом обличчя із зібраним назад волоссям і частину оголених плічок, розповівши й показавши фанатам, що її невимовно порадувало в кінці робочого дня.

Мішину прямо охопило почуття ейфорії.

"Загалом приїхала я після зміни і вирішила забацати собі приголомшливу ванну!, - поділилася актриса. - Обожнюю робити з морською сіллю, бо кажуть, вбирає всю негативну енергетику... З частинками всяких рослин, ялинок, голочок... Приголомшливий запах, з розуму можна зійти! Всім на добраніч і приємних снів!"

Раніше ми повідомляли, Мішина розповіла в інтерв'ю про життя з переможцем шоу Олександром Еллертом, 34-річним сценаристом із "Квартал 95".

Пара почала жити спільно не відразу після закінчення проекту, а через кілька днів - нареченому знадобився час, щоб зважитися на такий важливий крок.

"По побуті - в цілому все добре, але одного разу, пам'ятаю, я попросила його помити підлогу, а він сказав, мовляв, помиєш сама, а я пропилосошу, - поділилася Ксенія. - Взаємна повага, любов і підтримка — ось три кити, на яких повинні стояти гармонійні відносини".

Крім того, Мішина повідала про те, що нещодавно вони з коханим і дітьми (13-річною донькою Олександра і 8-річним сином Ксенії) побували в аквапарку, налагоджуючи сімейні узи.

Нагадаємо, заведена "Холостячка" Мішина накинулася на Еллерта, злившись в пристрасному поцілунку: "я так люблю все це…»