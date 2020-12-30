Співачка Наталія Могилевська майстерно накрутила публіку, пообіцявши сюрприз

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіжі фото в своєму мікроблозі в Instagram, на яких постала в новому образі.

Так, яскраво нафарбована Наталя позувала поруч з прикрашеною ялинкою в бронзовому блискучому гольфі та синіх джинсах. На одному з кадрів у руці зірка тримала дзеркальце.

У підписі Наталія подражнила фанатів подарунками, загадавши задачку:

"Світе мій, дзеркальце, скажи, який артист цього року буде на всіх вогниках країни?💥 ❤ ️ ❗ ️ ❗ ️ Хто вгадає де - отримає в подарунок куртку з написом Натусік з нашого кліпу!!!"

Люди кинулися відповідати їй в коментарях, заодно засипаючи компліментами:

"Найкраща 😍 😊 👍 👌 "

"Ідеальний образ"

"Супер👍"

"Яка красуня 🤗 💕 "

"Ви...ну і Оля Полякова 😉 😊 "

"Натусік буде на всіх тусах країни🔥"

"Натусік, Потап і Монатік♥️"

"Могилевська. Полякова. Осадча"

"Вауууу які фото неймовірні 😻 Перехоплює подих❤ ❤ ️"

Раніше ми повідомляли, щаслива Могилевська засвітилася в компанії із заможним бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписували роман.

Артистка в яскравій шубці безсоромно обіймалася з нібито коханцем, який був у джинсовій курточці з її портретом на спині та написом "Натусік". По всьому, парочка насолоджувалася товариством один одного.

"Красиві й щасливі!😍 ", "Красиві", "Натусік, ви супер супер супер. Тепер я люблю вас двох", "ось хто завжди в тренді, так це Могилевська, розумничка і велика трудяга", - відреагували користувачі в коментарях.

Нагадаємо, помолоділа Могилевська в облягаючому ТОПі змусила верещати від захвату, яскраві кадри:»так тримати".

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