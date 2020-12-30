Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, порадувала шанувальників пікантною фотосесією
Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала в образі "розпусного" Санти.
Анна позувала біля новорічної ялинки в червоному корсеті, велика частина якого виконана з прозорої тканини, трусиках з високою талією, панчохах з бантиками і довгих рукавичках. Голову красуні прикрасила традиційна шапка Санта Клауса.
При цьому ошатна співачка була в червоній перуці, уклавши довгі локони на одне з плечей. Руки усміхнена зірка театрально розвела в сторони, а погляд пустотливо опустила вниз.
На одному з кадрів MARUV постала в оточенні своєї команди. Артистка безсовісно сіла на коліна до красеня, зухвало поставивши руку на пояс.
Шалена Полякова з бюстом, що вивалюється, схвилювала на "Дизель Шоу": "Вона що, гола співати буде?"
Мішина з "Холостячки" виставила валізи й зізналася, що відбувається у них з Еллертом: "Дорогі мої..."
Меценат, з яким живе Нікітюк, змусив жінок тріпотіти від захвату: "Леся не ображайтеся, але…»
"Спасибі тобі за все": обірвалося життя легендарного співака, його пісні наспівували мільйони українців
У Харкові вантажівка переїхала чоловіка, момент потрапив на відео: "перебував у сліпій зоні"
"Сьогодні о 18.00 буде прямий ефір у мене в інсті🤗. Будемо співати, танцювати і спілкуватися 😉. До зустрічі💋 💋 💋", - йдеться в підписі.
Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:
"Оуєєє🙌 чекаємо вечора, як другого пришестя!🙏"
"найсексуальніша і найкрасивіша місіс Клаус 👏❤️"
"Яка красуня😍 червоний вам пасує!"
"З наступаючим, сексі-гномик!❤️👍 Успіху і процвітання!!!"
"Виглядаєш приголомшливо)👍"
"Ах, ти милий Санта, 🤗 🔥 "
"Все більше і більше шшшш"
"Та що ж ти робиш!?? Вранці такі фотки.....😍😍😍"
"Вареник бомба 👏"
Раніше ми повідомляли, MARUV в леопардовому боді й на височенних стрипах безсоромно розставила ніжки. Не змогла пройти повз такого епатажного кадру навіть телеведуча Леся Нікітюк, яка поставила "лайк".
Нагадаємо, MARUV з пікантним вирізом на бюсті показала справжню пристрасть, відео
А ще Politeka писала, що спекотна MARUV ефектно влаштувалася на колінах у зоряного красеня, примірявши мереживо