Співачка Анна Корсун, відома як MARUV, порадувала шанувальників пікантною фотосесією

Як передає Politeka.net, 28-річна зірка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіжі знімки, на яких постала в образі "розпусного" Санти.

Анна позувала біля новорічної ялинки в червоному корсеті, велика частина якого виконана з прозорої тканини, трусиках з високою талією, панчохах з бантиками і довгих рукавичках. Голову красуні прикрасила традиційна шапка Санта Клауса.

При цьому ошатна співачка була в червоній перуці, уклавши довгі локони на одне з плечей. Руки усміхнена зірка театрально розвела в сторони, а погляд пустотливо опустила вниз.

На одному з кадрів MARUV постала в оточенні своєї команди. Артистка безсовісно сіла на коліна до красеня, зухвало поставивши руку на пояс.

"Сьогодні о 18.00 буде прямий ефір у мене в інсті🤗. Будемо співати, танцювати і спілкуватися 😉. До зустрічі💋 💋 💋", - йдеться в підписі.

Користувачі з жаром кинулися обговорювати побачене:

"Оуєєє🙌 чекаємо вечора, як другого пришестя!🙏"

"найсексуальніша і найкрасивіша місіс Клаус 👏❤️"

"Яка красуня😍 червоний вам пасує!"

"З наступаючим, сексі-гномик!❤️👍 Успіху і процвітання!!!"

"Виглядаєш приголомшливо)👍"

"Ах, ти милий Санта, 🤗 🔥 "

"Все більше і більше шшшш"

"Та що ж ти робиш!?? Вранці такі фотки.....😍😍😍"

"Вареник бомба 👏"

Раніше ми повідомляли, MARUV в леопардовому боді й на височенних стрипах безсоромно розставила ніжки. Не змогла пройти повз такого епатажного кадру навіть телеведуча Леся Нікітюк, яка поставила "лайк".

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